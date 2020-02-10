Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|761.235.009
|Sasa Polyester
|286.029.866
|Garanti Bankası
|224.624.470
|Güneş Sigorta
|213.971.003
|Şişe Cam
|208.406.811
|Emlak Konut GMYO
|203.042.756
|ASELSAN
|202.813.979
|Kardemir (D)
|179.781.299
|Petkim
|170.781.506
|Akbank
|154.714.186
|Halkbank
|153.745.574
|Odaş Elektrik
|143.883.934
|Tekfen Holding
|137.102.904
|Vestel
|127.086.340
|Yapı ve Kredi Bank.
|123.394.062
|Pegasus
|121.926.626
|Soda Sanayii
|110.071.676
|Ereğli Demir Çelik
|100.765.515
|Vakıflar Bankası
|95.265.489
|Tüpraş
|92.365.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)