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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 761.235.009 Sasa Polyester 286.029.866 Garanti Bankası 224.

10.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları761.235.009
Sasa Polyester286.029.866
Garanti Bankası224.624.470
Güneş Sigorta213.971.003
Şişe Cam208.406.811
Emlak Konut GMYO203.042.756
ASELSAN202.813.979
Kardemir (D)179.781.299
Petkim170.781.506
Akbank154.714.186
Halkbank153.745.574
Odaş Elektrik143.883.934
Tekfen Holding137.102.904
Vestel127.086.340
Yapı ve Kredi Bank.123.394.062
Pegasus121.926.626
Soda Sanayii110.071.676
Ereğli Demir Çelik100.765.515
Vakıflar Bankası95.265.489
Tüpraş92.365.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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