Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|673.468.934
|Garanti Bankası
|357.096.221
|Turcas Petrol
|338.550.986
|Petkim
|302.828.364
|Şişe Cam
|284.768.010
|Yapı ve Kredi Bank.
|278.286.336
|ASELSAN
|276.601.557
|Odaş Elektrik
|260.264.235
|Kardemir (D)
|190.736.859
|Akbank
|172.973.778
|Sasa Polyester
|170.883.664
|Emlak Konut GMYO
|161.326.140
|Halkbank
|154.897.967
|Vestel
|140.614.814
|Güneş Sigorta
|138.961.416
|Vakıflar Bankası
|136.649.597
|İş Fin.Kir.
|135.222.111
|Tüpraş
|124.389.917
|Pegasus
|115.463.941
|Ereğli Demir Çelik
|108.773.023
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)