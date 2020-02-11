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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 673.468.934 Garanti Bankası 357.096.221 Turcas Petrol 338.

11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları673.468.934
Garanti Bankası357.096.221
Turcas Petrol338.550.986
Petkim302.828.364
Şişe Cam284.768.010
Yapı ve Kredi Bank.278.286.336
ASELSAN276.601.557
Odaş Elektrik260.264.235
Kardemir (D)190.736.859
Akbank172.973.778
Sasa Polyester170.883.664
Emlak Konut GMYO161.326.140
Halkbank154.897.967
Vestel140.614.814
Güneş Sigorta138.961.416
Vakıflar Bankası136.649.597
İş Fin.Kir.135.222.111
Tüpraş124.389.917
Pegasus115.463.941
Ereğli Demir Çelik108.773.023
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, TURCAS Petrol A.Ş, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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