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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.815.811.973 Türk Hava Yolları 1.982.303.763 Garanti Bankası 321.367.

12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN2.815.811.973
Türk Hava Yolları1.982.303.763
Garanti Bankası321.367.158
Kardemir (D)314.338.453
Turcas Petrol305.397.374
Odaş Elektrik293.824.958
Halkbank289.565.569
Petkim281.193.115
Emlak Konut GMYO257.745.979
Yapı ve Kredi Bank.251.816.471
Şişe Cam231.148.642
Ereğli Demir Çelik219.190.274
Tüpraş196.183.720
İş Fin.Kir.180.364.733
Vakıflar Bankası173.307.834
Akbank164.087.963
Karsan Otomotiv151.288.107
Türk Telekom138.956.112
Pegasus131.594.104
İş Bankası (C)126.218.135
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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