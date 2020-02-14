Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 819.914.762 Türk Hava Yolları 768.686.260 İş GMYO 407.493.

14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN819.914.762
Türk Hava Yolları768.686.260
İş GMYO407.493.169
Petkim335.132.317
İş Finansal Kiralama303.600.939
Şişe Cam251.300.880
Yapı ve Kredi Bank.231.885.246
Gübre Fabrik.222.750.172
Tüpraş212.974.339
Halkbank205.095.759
Karsan Otomotiv176.949.361
Türk Telekom173.648.023
Garanti Bankası157.367.670
Akbank156.180.182
Tekfen Holding152.468.358
Vakıflar Bankası149.110.454
Kardemir (D)125.313.945
Sasa Polyester110.647.307
Ereğli Demir Çelik105.194.077
Odaş Elektrik104.324.793
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
14.02.2020 15:56:46