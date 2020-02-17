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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 928.758.977 ASELSAN 779.921.571 Odaş Elektrik 515.177.

17.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:32Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları928.758.977
ASELSAN779.921.571
Odaş Elektrik515.177.330
Petkim341.399.658
Halkbank265.714.332
Tüpraş252.845.640
Karsan Otomotiv162.702.726
Güneş Sigorta158.827.604
Gübre Fabrik.147.773.132
Koza Madencilik143.788.894
İpek Doğal Enerji140.525.057
Garanti Bankası137.824.689
Vakıflar Bankası135.679.273
Yapı ve Kredi Bank.134.143.212
İş GMYO129.963.377
Kardemir (D)114.638.702
Şişe Cam113.961.526
Sasa Polyester110.698.089
İş Fin.Kir.103.935.182
Pegasus95.778.279
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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