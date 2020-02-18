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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 998.287.334 ASELSAN 779.887.497 Odaş Elektrik 351.249.

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları998.287.334
ASELSAN779.887.497
Odaş Elektrik351.249.300
Güneş Sigorta299.966.580
İş GMYO293.707.587
Emlak Konut GMYO219.103.097
Tüpraş218.143.703
Petkim200.894.961
Yapı ve Kredi Bank.198.611.439
İş Fin.Kir.185.424.920
Gübre Fabrik.146.574.205
Kardemir (D)141.440.676
Halkbank130.253.949
Şişe Cam109.621.919
Sasa Polyester101.238.649
Garanti Bankası93.404.036
Akbank93.183.251
Karsan Otomotiv91.798.096
Tekfen Holding85.344.442
Pegasus84.146.033
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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