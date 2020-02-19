Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|606.479.846
|ASELSAN
|588.827.839
|Odaş Elektrik
|284.117.550
|Kardemir (D)
|218.983.306
|İş GMYO
|216.064.890
|Turkcell
|201.725.264
|Petkim
|187.471.285
|İpek Doğal Enerji
|177.948.901
|Şişe Cam
|175.934.128
|Tüpraş
|168.167.250
| Koza Altın
|155.678.719
|Karsan Otomotiv
|153.275.686
|Koza Madencilik
|148.048.910
|İş Finansal Kiralama
|142.810.675
|Yapı ve Kredi Bank.
|131.163.733
|Türk Telekom
|130.550.666
|Garanti Bankası
|128.621.006
|Emlak Konut GMYO
|125.854.057
|Güneş Sigorta
|125.103.116
|Halkbank
|121.712.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)