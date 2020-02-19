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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 606.479.846 ASELSAN 588.827.839 Odaş Elektrik 284.117.

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları606.479.846
ASELSAN588.827.839
Odaş Elektrik284.117.550
Kardemir (D)218.983.306
İş GMYO216.064.890
Turkcell201.725.264
Petkim187.471.285
İpek Doğal Enerji177.948.901
Şişe Cam175.934.128
Tüpraş168.167.250
Altın155.678.719
Karsan Otomotiv153.275.686
Koza Madencilik148.048.910
İş Finansal Kiralama142.810.675
Yapı ve Kredi Bank.131.163.733
Türk Telekom130.550.666
Garanti Bankası128.621.006
Emlak Konut GMYO125.854.057
Güneş Sigorta125.103.116
Halkbank121.712.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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