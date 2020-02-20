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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 703.442.382 Türk Hava Yolları 498.056.169 Garanti Bankası 222.942.

20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:38Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN703.442.382
Türk Hava Yolları498.056.169
Garanti Bankası222.942.164
Odaş Elektrik218.785.012
Yapı ve Kredi Bank.188.665.135
Tüpraş175.454.777
Gübre Fabrik.174.449.163
İş Finansal Kiralama171.817.075
Kardemir (D)152.211.441
Petkim150.063.567
Emlak Konut GMYO128.586.906
Vestel124.381.243
Halkbank119.138.906
Akbank114.063.393
Sasa Polyester108.111.589
Tekfen Holding104.903.164
Şişe Cam103.321.556
İş GMYO102.992.516
Turkcell93.609.733
Karsan Otomotiv92.875.218
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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