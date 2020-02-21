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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 555.937.004 ASELSAN 515.540.711 İpek Doğal Enerji 372.408.

21.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:18Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları555.937.004
ASELSAN515.540.711
İpek Doğal Enerji372.408.132
Madencilik332.878.227
Halkbank283.273.847
Tüpraş255.629.426
Petkim240.722.222
Kardemir (D)226.444.412
Odaş Elektrik224.156.357
Koza Altın209.935.463
İş Finansal Kiralama202.186.834
Garanti Bankası198.346.334
Şişe Cam149.135.574
Tekfen Holding146.726.179
Emlak Konut GMYO128.903.822
Albaraka Türk126.053.122
Vakıflar Bankası124.567.247
Yapı ve Kredi Bank.111.684.458
Güneş Sigorta108.336.286
Akbank100.324.474
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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