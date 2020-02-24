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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 801.356.012 İpek Doğal Enerji 458.685.

24.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:18Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları801.356.012
İpek Doğal Enerji458.685.618
Madencilik354.050.861
ASELSAN277.850.623
Odaş Elektrik219.107.065
Kardemir (D)204.041.491
Petkim191.298.718
Koza Altın173.727.084
Tüpraş165.291.428
Halkbank144.474.422
Garanti Bankası136.005.870
Yapı ve Kredi Bank.109.500.936
Ereğli Demir Çelik100.172.652
Pegasus95.436.365
Turkcell94.532.215
Türk Telekom87.528.901
Güneş Sigorta79.458.334
Sasa Polyester77.128.011
Akbank76.079.233
Gübre Fabrik.75.220.018
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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