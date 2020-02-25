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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.701.041.227 ASELSAN 672.972.201 Kardemir (D) 430.170.

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.701.041.227
ASELSAN672.972.201
Kardemir (D)430.170.811
Odaş Elektrik303.286.448
İpek Doğal Enerji261.528.037
Koza Madencilik259.005.141
Petkim210.662.755
İş Finansal Kiralama200.424.980
Garanti Bankası193.088.573
Şişe Cam162.330.767
Halkbank130.344.236
Yapı ve Kredi Bank.126.149.672
Turkcell124.981.252
Güneş Sigorta122.488.051
Alarko GMYO121.637.596
Tüpraş120.480.014
Ereğli Demir Çelik113.421.638
Akbank103.455.523
Koza Altın100.353.357
Gübre Fabrikaları77.410.123
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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