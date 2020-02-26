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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.382.192.490 Türk Hava Yolları 944.406.955 Odaş Elektrik 330.155.

26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.382.192.490
Türk Hava Yolları944.406.955
Odaş Elektrik330.155.123
Garanti Bankası274.736.334
İpek Doğal Enerji236.517.108
Kardemir (D)231.517.747
Alarko GMYO222.044.361
Tüpraş212.644.748
Petkim205.832.113
Halkbank195.134.989
Sasa Polyester175.755.158
Karsan Otomotiv175.262.388
Koza Madencilik171.554.332
Pegasus146.254.726
Yapı ve Kredi Bank.136.980.524
Akbank127.925.480
Güneş Sigorta126.139.406
Şişe Cam117.717.839
Ereğli Demir Çelik113.707.500
Vakıflar Bankası106.883.688
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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