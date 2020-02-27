Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 851.122.659 ASELSAN 610.493.768 Kardemir (D) 507.314.369 Garanti Bankası 230.192.265 Odaş Elektrik 171.016.351 Emlak Konut GMYO 169.738.791 Tüpraş 169.395.598 Karsan Otomotiv 152.084.853 Petkim 144.424.942 Halkbank 133.081.293 Şişe Cam 114.132.490 Alarko GMYO 113.451.590 Coca Cola İçecek 111.690.436 Pegasus 106.044.434 Sasa Polyester 104.720.384 İpek Doğal Enerji 101.386.410 Yapı ve Kredi Bankası 95.461.485 Koza Madencilik 94.327.863 Ereğli Demir Çelik 93.172.886 Turkcell 89.689.600

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)