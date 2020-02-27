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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 851.122.659 ASELSAN 610.493.768 Kardemir (D) 507.314.

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:18Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları851.122.659
ASELSAN610.493.768
Kardemir (D)507.314.369
Garanti Bankası230.192.265
Odaş Elektrik171.016.351
Emlak Konut GMYO169.738.791
Tüpraş169.395.598
Karsan Otomotiv152.084.853
Petkim144.424.942
Halkbank133.081.293
Şişe Cam114.132.490
Alarko GMYO113.451.590
Coca Cola İçecek111.690.436
Pegasus106.044.434
Sasa Polyester104.720.384
İpek Doğal Enerji101.386.410
Yapı ve Kredi Bankası95.461.485
Koza Madencilik94.327.863
Ereğli Demir Çelik93.172.886
Turkcell89.689.600
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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