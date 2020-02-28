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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 410.768.326 ASELSAN 340.910.528 Emlak Konut GMYO 131.484.

28.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:28Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları410.768.326
ASELSAN340.910.528
Emlak Konut GMYO131.484.610
Garanti Bankası115.084.993
Petkim85.080.954
Yapı ve Kredi Bank.83.851.613
Altın76.662.857
Odaş Elektrik75.233.880
Pegasus73.186.299
Koza Madencilik70.679.646
İş Bankası (C)67.684.906
Tüpraş63.854.786
Halkbank61.480.109
Ereğli Demir Çelik61.434.410
Kardemir (D)58.242.162
Vakıflar Bankası57.538.167
Güneş Sigorta57.438.150
İş Fin.Kir.55.402.206
Tekfen Holding54.587.607
Akbank53.934.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:22:33