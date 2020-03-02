Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 447.842.823 Karsan Otomotiv 290.348.942 Garanti Bankası 246.

02.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:20Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları447.842.823
Karsan Otomotiv290.348.942
Garanti Bankası246.058.923
ASELSAN225.686.329
Odaş Elektrik138.065.647
Petkim114.790.798
Yapı ve Kredi Bank.113.189.572
Kardemir (D)104.683.898
Emlak Konut GMYO104.334.462
HALKBANK97.831.600
Akbank92.855.940
Turkcell81.948.393
Sabancı Holding81.056.713
İpek Doğal Enerji77.814.172
Şişe Cam77.621.295
Trakya Cam65.088.092
Tüpraş53.372.675
İş Bankası (C)51.002.509
Vestel50.840.222
Tekfen Holding48.596.390
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:45:47