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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 284.237.078 ASELSAN 279.138.548 Türk Hava Yolları 216.910.

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası284.237.078
ASELSAN279.138.548
Türk Hava Yolları216.910.108
Karsan Otomotiv173.128.650
Yapı ve Kredi Bank.129.218.080
Odaş Elektrik95.631.936
İpek Doğal Enerji93.062.024
Turkcell91.333.155
Kardemir (D)86.572.189
Halkbank83.597.598
Petkim73.063.533
Şişe Cam72.099.063
Alarko Holding71.208.105
Tüpraş69.951.642
Emlak Konut GMYO68.834.954
Akbank66.020.935
Koza Altın64.801.417
Koza Madencilik64.461.071
Vakıflar Bankası60.860.427
Migros Ticaret58.863.294
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:11:50