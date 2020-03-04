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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 516.577.830 Türk Hava Yolları 372.819.590 Karsan Otomotiv 310.748.

04.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:44Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN516.577.830
Türk Hava Yolları372.819.590
Karsan Otomotiv310.748.316
Garanti Bankası207.985.335
Halkbank176.106.050
Vakıflar Bankası147.858.067
Odaş Elektrik132.818.851
Yapı ve Kredi Bank.131.883.396
Turkcell127.846.425
Akbank122.218.063
Emlak Konut GMYO119.285.621
Kardemir (D)106.543.452
Soda Sanayii103.301.548
Şişe Cam102.212.754
Petkim90.461.949
Tüpraş87.048.600
İş Bankası (C)85.823.490
Koza Madencilik79.361.735
Trakya Cam75.342.769
Türk Telekom71.935.100
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:48:11