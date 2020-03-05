Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 397.028.684 Türk Hava Yolları 368.046.684 Garanti Bankası 193.821.018 Yapı ve Kredi Bankası 186.071.226 Karsan Otomotiv 151.775.549 Gübre Fabrikaları 135.409.939 Odaş Elektrik 135.335.561 Turkcell 121.617.507 Halkbank 119.835.108 Petkim 100.939.528 Kardemir (D) 96.449.946 Pegasus 84.819.042 Akbank 80.005.307 Ereğli Demir Çelik 67.870.280 Trakya Cam 62.220.805 Güneş Sigorta 57.795.395 Şişe Cam 56.381.663 Anadolu Grubu Holding 55.083.393 Vakıflar Bankası 52.548.474 Tüpraş 49.953.563

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)