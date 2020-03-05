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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 397.028.684 Türk Hava Yolları 368.046.684 Garanti Bankası 193.821.

05.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:16Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN397.028.684
Türk Hava Yolları368.046.684
Garanti Bankası193.821.018
Yapı ve Kredi Bankası186.071.226
Karsan Otomotiv151.775.549
Gübre Fabrikaları135.409.939
Odaş Elektrik135.335.561
Turkcell121.617.507
Halkbank119.835.108
Petkim100.939.528
Kardemir (D)96.449.946
Pegasus84.819.042
Akbank80.005.307
Ereğli Demir Çelik67.870.280
Trakya Cam62.220.805
Güneş Sigorta57.795.395
Şişe Cam56.381.663
Anadolu Grubu Holding55.083.393
Vakıflar Bankası52.548.474
Tüpraş49.953.563
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:17:39