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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 467.120.519 ASELSAN 346.715.909 Garanti Bankası 190.623.

09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları467.120.519
ASELSAN346.715.909
Garanti Bankası190.623.558
Tüpraş158.865.567
Petkim141.055.141
Yapı ve Kredi Bankası139.855.427
Kardemir (D)110.404.055
Deva Holding108.627.326
Odaş Elektrik108.009.674
Ereğli Demir Çelik106.208.282
Karsan Otomotiv87.160.074
Vakıflar Bankası83.971.540
Halkbank83.484.559
Akbank75.132.085
Pegasus65.407.214
Emlak Konut GMYO59.772.121
İpek Doğal Enerji59.260.065
İş Bankası (C)55.645.514
Bim Mağazalar54.243.683
Şişe Cam52.695.852
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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