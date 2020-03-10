Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 499.504.509 ASELSAN 429.751.295 Garanti Bankası 277.381.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları499.504.509
ASELSAN429.751.295
Garanti Bankası277.381.204
Yapı ve Kredi Bank.224.504.106
Ereğli Demir Çelik124.343.415
Halkbank114.946.292
Odaş Elektrik112.341.757
Vakıflar Bankası101.672.796
Kardemir (D)99.474.248
Akbank99.174.373
Petkim94.762.718
Tüpraş88.785.982
İpek Doğal Enerji86.753.028
Güneş Sigorta78.608.174
Karsan Otomotiv74.907.660
Pegasus68.545.993
Koç Holding68.085.031
Türk Telekom63.712.674
Emlak Konut GMYO60.389.927
İş Fin.Kir.58.425.431
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Ekonomi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Ekonomi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Ekonomi
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Ekonomi
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Ekonomi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Ekonomi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi