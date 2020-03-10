Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 499.504.509 ASELSAN 429.751.295 Garanti Bankası 277.381.
10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|499.504.509
|ASELSAN
|429.751.295
|Garanti Bankası
|277.381.204
|Yapı ve Kredi Bank.
|224.504.106
|Ereğli Demir Çelik
|124.343.415
|Halkbank
|114.946.292
|Odaş Elektrik
|112.341.757
|Vakıflar Bankası
|101.672.796
|Kardemir (D)
|99.474.248
|Akbank
|99.174.373
|Petkim
|94.762.718
|Tüpraş
|88.785.982
|İpek Doğal Enerji
|86.753.028
|Güneş Sigorta
|78.608.174
|Karsan Otomotiv
|74.907.660
|Pegasus
|68.545.993
|Koç Holding
|68.085.031
|Türk Telekom
|63.712.674
|Emlak Konut GMYO
|60.389.927
|İş Fin.Kir.
|58.425.431
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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