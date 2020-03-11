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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 464.294.245 Türk Hava Yolları 421.309.709 Garanti Bankası 244.091.

11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN464.294.245
Türk Hava Yolları421.309.709
Garanti Bankası244.091.381
Eczacıbaşı İlaç155.220.522
Odaş Elektrik144.481.302
Bim Mağazalar142.873.597
Yapı ve Kredi Bank.135.432.240
Migros Ticaret133.720.581
Kardemir (D)117.905.744
Deva Holding107.907.543
Halkbank107.605.914
Gübre Fabrik.103.148.234
Ereğli Demir Çelik101.906.015
Petkim98.600.349
Vakıflar Bankası97.989.434
Akbank97.194.987
Turkcell75.978.253
Karsan Otomotiv75.669.887
Eczacıbaşı Yatırım71.596.390
İpek Doğal Enerji70.841.645
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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