Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 361.295.289 ASELSAN 339.860.740 Eczacıbaşı İlaç 273.355.
12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|361.295.289
|ASELSAN
|339.860.740
|Eczacıbaşı İlaç
|273.355.159
|Garanti Bankası
|194.340.634
|Deva Holding
|178.674.921
|Migros Ticaret
|173.931.543
|Odaş Elektrik
|134.074.589
|Bim Mağazalar
|120.458.451
|Yapı ve Kredi Bank.
|116.565.181
|Eczacıbaşı Yatırım
|110.977.508
|Akbank
|107.035.892
|Kardemir (D)
|96.310.720
|Petkim
|94.081.795
|Karsan Otomotiv
|87.769.081
|Halkbank
|87.020.384
|Tüpraş
|82.875.096
|Ereğli Demir Çelik
|81.542.521
|Vakıflar Bankası
|81.218.998
|Emlak Konut GMYO
|71.631.378
|Sasa Polyester
|67.026.214
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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