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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 361.295.289 ASELSAN 339.860.740 Eczacıbaşı İlaç 273.355.

12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları361.295.289
ASELSAN339.860.740
Eczacıbaşı İlaç273.355.159
Garanti Bankası194.340.634
Deva Holding178.674.921
Migros Ticaret173.931.543
Odaş Elektrik134.074.589
Bim Mağazalar120.458.451
Yapı ve Kredi Bank.116.565.181
Eczacıbaşı Yatırım110.977.508
Akbank107.035.892
Kardemir (D)96.310.720
Petkim94.081.795
Karsan Otomotiv87.769.081
Halkbank87.020.384
Tüpraş82.875.096
Ereğli Demir Çelik81.542.521
Vakıflar Bankası81.218.998
Emlak Konut GMYO71.631.378
Sasa Polyester67.026.214
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

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