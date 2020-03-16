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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 323.881.917 ASELSAN 233.484.205 Garanti Bankası 181.979.

16.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları323.881.917
ASELSAN233.484.205
Garanti Bankası181.979.147
Eczacıbaşı İlaç100.650.895
Petkim93.790.588
Odaş Elektrik84.276.046
Halkbank83.554.641
Akbank81.225.588
Yapı ve Kredi Bank.63.501.954
İş Bankası (C)63.381.492
Deva Holding61.583.812
Vakıflar Bankası57.784.852
Emlak Konut GMYO56.672.793
Sasa Polyester56.298.468
Pegasus53.745.025
Ereğli Demir Çelik53.730.641
İpek Doğal Enerji53.656.021
Şişe Cam52.111.869
İş Fin.Kir.52.022.226
Kardemir (D)48.380.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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