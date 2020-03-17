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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 365.772.135 Türk Hava Yolları 335.087.216 Garanti Bankası 210.089.

17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN365.772.135
Türk Hava Yolları335.087.216
Garanti Bankası210.089.566
Petkim120.580.830
Yapı ve Kredi Bank.92.648.304
Pegasus85.043.230
İş Bankası (C)79.518.919
Akbank79.325.547
Tüpraş78.426.686
Halkbank76.385.764
Ereğli Demir Çelik73.591.334
Vakıflar Bankası59.188.546
Turkcell56.846.281
Emlak Konut GMYO55.800.439
Kardemir (D)52.912.013
İpek Doğal Enerji52.061.707
Koza Madencilik51.026.515
İş Fin.Kir.50.901.333
Koza Altın49.086.976
Sasa Polyester40.450.985
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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