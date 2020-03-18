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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 354.526.040 ASELSAN 331.410.581 Garanti Bankası 291.116.

18.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları354.526.040
ASELSAN331.410.581
Garanti Bankası291.116.915
Yapı ve Kredi Bank.126.178.042
Eczacıbaşı İlaç100.717.819
Odaş Elektrik83.012.415
Akbank81.671.828
İş Fin.Kir.81.631.506
Halkbank80.905.127
Ereğli Demir Çelik71.552.993
Vakıflar Bankası70.874.625
İş Bankası (C)65.209.511
Şişe Cam53.263.142
Petkim52.013.009
Pegasus51.568.659
Tüpraş48.223.475
Kardemir (D)47.989.651
Karsan Otomotiv47.401.731
Sasa Polyester44.284.794
Koza Madencilik43.278.954
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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