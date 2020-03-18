Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 354.526.040 ASELSAN 331.410.581 Garanti Bankası 291.116.
18.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|354.526.040
|ASELSAN
|331.410.581
|Garanti Bankası
|291.116.915
|Yapı ve Kredi Bank.
|126.178.042
|Eczacıbaşı İlaç
|100.717.819
|Odaş Elektrik
|83.012.415
|Akbank
|81.671.828
|İş Fin.Kir.
|81.631.506
|Halkbank
|80.905.127
|Ereğli Demir Çelik
|71.552.993
|Vakıflar Bankası
|70.874.625
|İş Bankası (C)
|65.209.511
|Şişe Cam
|53.263.142
|Petkim
|52.013.009
|Pegasus
|51.568.659
|Tüpraş
|48.223.475
|Kardemir (D)
|47.989.651
|Karsan Otomotiv
|47.401.731
|Sasa Polyester
|44.284.794
|Koza Madencilik
|43.278.954
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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