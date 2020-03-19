Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 264.163.582 Türk Hava Yolları 227.337.970 Garanti Bankası 226.413.

19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN264.163.582
Türk Hava Yolları227.337.970
Garanti Bankası226.413.539
Halkbank104.064.800
Tüpraş103.835.690
Akbank100.602.173
Pegasus99.567.991
Yapı ve Kredi Bank.99.244.278
Petkim94.441.783
Kardemir (D)94.181.153
Bim Mağazalar91.516.464
Vakıflar Bankası83.891.812
Odaş Elektrik78.658.993
İş Bankası (C)77.852.781
Ereğli Demir Çelik76.974.751
İş Fin.Kir.63.098.394
Şişe Cam62.518.370
Eczacıbaşı İlaç56.424.391
Emlak Konut GMYO56.414.391
Migros Ticaret55.780.053
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ekonomi
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Ekonomi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Ekonomi
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading