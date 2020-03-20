Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 299.919.767 Türk Hava Yolları 209.925.768 Aselsan 187.
20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|299.919.767
|Türk Hava Yolları
|209.925.768
|Aselsan
|187.861.298
|Yapı ve Kredi Bank.
|143.123.276
|İş Fin.Kir.
|140.296.321
|Eczacıbaşı İlaç
|138.303.354
|Pegasus
|123.730.736
|Odaş Elektrik
|98.275.352
|Vakıflar Bankası
|94.941.301
|Petkim
|90.648.808
|Türk Telekom
|84.967.039
|Tüpraş
|83.196.499
|Koza Altın
|82.819.160
|T. Halk Bankası
|81.980.882
|Ereğli Demir Çelik
|67.269.194
|Bim Mağazalar
|66.117.395
|Kardemir (D)
|64.094.059
|İş Bankası (C)
|63.628.194
|Akbank
|63.173.881
|Koza Madencilik
|57.465.838
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi