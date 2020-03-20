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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 299.919.767 Türk Hava Yolları 209.925.768 Aselsan 187.

20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası299.919.767
Türk Hava Yolları209.925.768
Aselsan187.861.298
Yapı ve Kredi Bank.143.123.276
İş Fin.Kir.140.296.321
Eczacıbaşı İlaç138.303.354
Pegasus123.730.736
Odaş Elektrik98.275.352
Vakıflar Bankası94.941.301
Petkim90.648.808
Türk Telekom84.967.039
Tüpraş83.196.499
Koza Altın82.819.160
T. Halk Bankası81.980.882
Ereğli Demir Çelik67.269.194
Bim Mağazalar66.117.395
Kardemir (D)64.094.059
İş Bankası (C)63.628.194
Akbank63.173.881
Koza Madencilik57.465.838

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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