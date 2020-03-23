Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 463.835.836 Türk Hava Yolları 210.980.170 ASELSAN 198.935.885 Bim Mağazalar 168.529.272 Yapı ve Kredi Bankası 105.967.349 Türk Telekom 104.934.019 Pegasus 102.023.508 Akbank 100.577.770 Gübre Fabrikaları 98.280.084 İş Finansal Kiralama 90.645.544 Turkcell 68.863.310 Migros Ticaret 59.910.372 Deva Holding 58.282.301 Doğan Holding 55.259.663 Tüpraş 54.793.326 Eczacıbaşı İlaç 53.275.577 Ereğli Demir Çelik 51.977.941 Koza Madencilik 48.612.613 Halkbank 48.480.136 Petkim 47.494.151

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA