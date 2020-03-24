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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 552.282.544 ASELSAN 349.111.390 Türk Hava Yolları 339.914.

24.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası552.282.544
ASELSAN349.111.390
Türk Hava Yolları339.914.907
Yapı ve Kredi Bankası127.505.741
İş Finansal Kiralama123.381.241
Pegasus121.185.849
Eczacıbaşı İlaç117.335.644
İpek Doğal Enerji104.646.711
İş Bankası (C)102.521.478
Halkbank100.307.643
Migros Ticaret98.892.339
Bim Mağazalar98.461.536
Akbank95.240.985
Koza Altın95.197.858
Vakıflar Bankası89.373.593
Gübre Fabrik.86.253.851
Petkim79.312.131
Kardemir (D)77.359.926
Ereğli Demir Çelik76.942.474
Tüpraş76.857.219
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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