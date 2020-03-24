Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 552.282.544 ASELSAN 349.111.390 Türk Hava Yolları 339.914.
24.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|552.282.544
|ASELSAN
|349.111.390
|Türk Hava Yolları
|339.914.907
|Yapı ve Kredi Bankası
|127.505.741
|İş Finansal Kiralama
|123.381.241
|Pegasus
|121.185.849
|Eczacıbaşı İlaç
|117.335.644
|İpek Doğal Enerji
|104.646.711
|İş Bankası (C)
|102.521.478
|Halkbank
|100.307.643
|Migros Ticaret
|98.892.339
|Bim Mağazalar
|98.461.536
|Akbank
|95.240.985
|Koza Altın
|95.197.858
|Vakıflar Bankası
|89.373.593
|Gübre Fabrik.
|86.253.851
|Petkim
|79.312.131
|Kardemir (D)
|77.359.926
|Ereğli Demir Çelik
|76.942.474
|Tüpraş
|76.857.219
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi