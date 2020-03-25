Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 800.087.028 ASELSAN 782.340.837 Garanti Bankası 718.505.
25.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|800.087.028
|ASELSAN
|782.340.837
|Garanti Bankası
|718.505.265
|Yapı ve Kredi Bankası
|228.264.142
|İş Finansal Kiralama
|192.402.328
|Petkim
|192.245.119
|Akbank
|187.618.855
|Koza Altın
|185.389.669
|Eczacıbaşı İlaç
|183.733.093
|Kardemir (D)
|168.872.148
|Vakıflar Bankası
|166.984.202
|Turkcell
|166.326.359
|Halkbank
|162.471.633
|Şişe Cam
|155.353.121
|Tüpraş
|146.351.073
|Sasa Polyester
|146.248.005
|İş Bankası (C)
|138.427.124
|Pegasus
|133.109.972
|Koza Madencilik
|127.840.228
|İpek Doğal Enerji
|126.791.807
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi