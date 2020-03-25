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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 800.087.028 ASELSAN 782.340.837 Garanti Bankası 718.505.

25.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları800.087.028
ASELSAN782.340.837
Garanti Bankası718.505.265
Yapı ve Kredi Bankası228.264.142
İş Finansal Kiralama192.402.328
Petkim192.245.119
Akbank187.618.855
Koza Altın185.389.669
Eczacıbaşı İlaç183.733.093
Kardemir (D)168.872.148
Vakıflar Bankası166.984.202
Turkcell166.326.359
Halkbank162.471.633
Şişe Cam155.353.121
Tüpraş146.351.073
Sasa Polyester146.248.005
İş Bankası (C)138.427.124
Pegasus133.109.972
Koza Madencilik127.840.228
İpek Doğal Enerji126.791.807
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

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