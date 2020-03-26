Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 900.557.938 ASELSAN 458.804.627 Garanti Bankası 447.904.001 Yapı ve Kredi Bankası 210.930.010 Eczacıbaşı İlaç 197.807.424 Akbank 173.051.407 İş Finansal Kiralama 123.464.445 Deva Holding 119.882.141 İpek Doğal Enerji 118.149.632 Pegasus 103.860.935 İş Bankası (C) 102.592.378 Halkbank 93.689.265 Ereğli Demir Çelik 77.094.466 Tüpraş 76.854.927 Sasa Polyester 76.837.598 Petkim 76.337.105 Şişe Cam 75.851.651 Güneş Sigorta 75.231.842 Vakıflar Bankası 75.090.635 Kardemir (D) 73.962.844

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA