Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 900.557.938 ASELSAN 458.804.627 Garanti Bankası 447.904.
26.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|900.557.938
|ASELSAN
|458.804.627
|Garanti Bankası
|447.904.001
|Yapı ve Kredi Bankası
|210.930.010
|Eczacıbaşı İlaç
|197.807.424
|Akbank
|173.051.407
|İş Finansal Kiralama
|123.464.445
|Deva Holding
|119.882.141
|İpek Doğal Enerji
|118.149.632
|Pegasus
|103.860.935
|İş Bankası (C)
|102.592.378
|Halkbank
|93.689.265
|Ereğli Demir Çelik
|77.094.466
|Tüpraş
|76.854.927
|Sasa Polyester
|76.837.598
|Petkim
|76.337.105
|Şişe Cam
|75.851.651
|Güneş Sigorta
|75.231.842
|Vakıflar Bankası
|75.090.635
|Kardemir (D)
|73.962.844
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi