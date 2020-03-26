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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 900.557.938 ASELSAN 458.804.627 Garanti Bankası 447.904.

26.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları900.557.938
ASELSAN458.804.627
Garanti Bankası447.904.001
Yapı ve Kredi Bankası210.930.010
Eczacıbaşı İlaç197.807.424
Akbank173.051.407
İş Finansal Kiralama123.464.445
Deva Holding119.882.141
İpek Doğal Enerji118.149.632
Pegasus103.860.935
İş Bankası (C)102.592.378
Halkbank93.689.265
Ereğli Demir Çelik77.094.466
Tüpraş76.854.927
Sasa Polyester76.837.598
Petkim76.337.105
Şişe Cam75.851.651
Güneş Sigorta75.231.842
Vakıflar Bankası75.090.635
Kardemir (D)73.962.844
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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