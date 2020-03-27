Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koç Holding 35.020.752.071 Garanti Bankası 33.726.000.000 Bim Mağazalar 31.027.920.
27.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koç Holding
|35.020.752.071
|Garanti Bankası
|33.726.000.000
|Bim Mağazalar
|31.027.920.000
|Akbank
|29.224.000.000
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|Turkcell
|28.886.000.000
|Aselsan
|26.858.400.000
|Ereğli Demir Çelik
|26.005.000.000
|Türk Telekom
|23.835.000.000
|İş Bankası (C)
|21.374.857.500
|Tüpraş
|19.407.488.000
|İskenderun Demir Çelik
|18.183.000.000
|Ford Otosan
|16.885.789.200
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.218.338.465
|Sabancı Holding
|15.751.918.347
|Türk Hava Yolları
|12.696.000.000
|Vakıflar Bankası
|11.550.000.000
|Anadolu Efes
|10.912.499.997
|Koza Altın
|9.752.375.000
|Arçelik
|9.291.262.819
Kaynak: AA
Etiketler: Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi