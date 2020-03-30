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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 422.738.606 ASELSAN 315.543.534 Pegasus 309.221.

30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları422.738.606
ASELSAN315.543.534
Pegasus309.221.175
Garanti Bankası255.669.673
Sasa Polyester240.107.771
Eczacıbaşı İlaç221.011.168
Akbank133.813.298
İpek Doğal Enerji97.939.733
Koza Madencilik90.206.626
Yapı ve Kredi Bankası86.389.606
Koza Altın72.585.029
Arçelik64.869.238
Tüpraş63.822.202
Deva Holding62.816.085
Bim Mağazalar62.046.033
Ereğli Demir Çelik61.736.955
İş Bankası (C)59.162.220
Vakıflar Bankası58.605.613
Turkcell57.296.716
Petkim57.243.067
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi
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