Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 422.738.606 ASELSAN 315.543.534 Pegasus 309.221.
30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|422.738.606
|ASELSAN
|315.543.534
|Pegasus
|309.221.175
|Garanti Bankası
|255.669.673
|Sasa Polyester
|240.107.771
|Eczacıbaşı İlaç
|221.011.168
|Akbank
|133.813.298
|İpek Doğal Enerji
|97.939.733
|Koza Madencilik
|90.206.626
|Yapı ve Kredi Bankası
|86.389.606
|Koza Altın
|72.585.029
|Arçelik
|64.869.238
|Tüpraş
|63.822.202
|Deva Holding
|62.816.085
|Bim Mağazalar
|62.046.033
|Ereğli Demir Çelik
|61.736.955
|İş Bankası (C)
|59.162.220
|Vakıflar Bankası
|58.605.613
|Turkcell
|57.296.716
|Petkim
|57.243.067
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi