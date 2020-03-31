Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 497.049.151 Garanti Bankası 399.811.863 Türk Hava Yolları 371.
31.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|497.049.151
|Garanti Bankası
|399.811.863
|Türk Hava Yolları
|371.813.906
|Pegasus
|296.120.803
|ASELSAN
|273.643.558
|Sasa Polyester
|246.663.255
|Akbank
|173.525.121
|Yapı ve Kredi Bankası
|140.494.717
|İş Finansal Kiralama
|135.428.421
|Deva Holding
|118.133.447
|Koza Madencilik
|91.836.716
|Güneş Sigorta
|91.191.086
|İpek Doğal Enerji
|88.851.459
|Halkbank
|87.757.000
|Eczacıbaşı Yatırım
|87.427.554
|Koza Altın
|84.872.609
|Şişe Cam
|82.126.901
|Petkim
|78.627.233
|Turkcell
|75.528.300
|Vakıflar Bankası
|71.591.358
Kaynak: AA
Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi