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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 497.049.151 Garanti Bankası 399.811.863 Türk Hava Yolları 371.

31.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç497.049.151
Garanti Bankası399.811.863
Türk Hava Yolları371.813.906
Pegasus296.120.803
ASELSAN273.643.558
Sasa Polyester246.663.255
Akbank173.525.121
Yapı ve Kredi Bankası140.494.717
İş Finansal Kiralama135.428.421
Deva Holding118.133.447
Koza Madencilik91.836.716
Güneş Sigorta91.191.086
İpek Doğal Enerji88.851.459
Halkbank87.757.000
Eczacıbaşı Yatırım87.427.554
Koza Altın84.872.609
Şişe Cam82.126.901
Petkim78.627.233
Turkcell75.528.300
Vakıflar Bankası71.591.358
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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