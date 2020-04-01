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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 441.553.605 Petkim 396.873.293 Tüpraş 322.420.

01.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN441.553.605
Petkim396.873.293
Tüpraş322.420.451
Garanti Bankası264.747.591
Türk Hava Yolları262.777.992
İş Finansal Kiralama237.898.638
Kardemir (D)227.924.241
Sasa Polyester212.504.932
Pegasus198.519.870
Halkbank198.421.260
Akbank176.340.518
Yapı ve Kredi Bankası174.277.475
Eczacıbaşı İlaç158.024.138
Odaş Elektrik156.201.277
Ereğli Demir Çelik124.445.087
Güneş Sigorta114.827.551
Vakıflar Bankası110.367.895
Şişe Cam106.009.161
İpek Doğal Enerji101.608.372
Alarko Holding100.677.220
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Demir Çelik, Tüpraş, Petkim, Ekonomi
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