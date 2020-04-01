Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 441.553.605 Petkim 396.873.293 Tüpraş 322.420.
01.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|441.553.605
|Petkim
|396.873.293
|Tüpraş
|322.420.451
|Garanti Bankası
|264.747.591
|Türk Hava Yolları
|262.777.992
|İş Finansal Kiralama
|237.898.638
|Kardemir (D)
|227.924.241
|Sasa Polyester
|212.504.932
|Pegasus
|198.519.870
|Halkbank
|198.421.260
|Akbank
|176.340.518
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.277.475
|Eczacıbaşı İlaç
|158.024.138
|Odaş Elektrik
|156.201.277
|Ereğli Demir Çelik
|124.445.087
|Güneş Sigorta
|114.827.551
|Vakıflar Bankası
|110.367.895
|Şişe Cam
|106.009.161
|İpek Doğal Enerji
|101.608.372
|Alarko Holding
|100.677.220
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Demir Çelik, Tüpraş, Petkim, Ekonomi