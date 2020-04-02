Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.355.976.510 Sasa Polyester 359.227.953 Eczacıbaşı İlaç 282.622.
02.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.355.976.510
|Sasa Polyester
|359.227.953
|Eczacıbaşı İlaç
|282.622.337
|Garanti Bankası
|275.383.094
|ASELSAN
|225.374.997
|Pegasus
|194.908.509
|Türk Hava Yolları
|191.573.208
|Tüpraş
|163.599.172
|Akbank
|136.804.671
|İş Finansal Kiralama
|119.698.568
|Kardemir (D)
|119.414.222
|Odaş Elektrik
|99.498.389
|Yapı ve Kredi Bankası
|96.744.582
|Zorlu Enerji
|71.331.369
|Turkcell
|70.425.731
|Gübre Fabrikaları
|69.630.326
|Deva Holding
|64.040.965
|Güneş Sigorta
|63.820.535
|Karsan Otomotiv
|62.188.774
|Halkbank
|60.783.736
Kaynak: AA
Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Petkim, Ekonomi