Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.355.976.510 Sasa Polyester 359.227.953 Eczacıbaşı İlaç 282.622.337 Garanti Bankası 275.383.094 ASELSAN 225.374.997 Pegasus 194.908.509 Türk Hava Yolları 191.573.208 Tüpraş 163.599.172 Akbank 136.804.671 İş Finansal Kiralama 119.698.568 Kardemir (D) 119.414.222 Odaş Elektrik 99.498.389 Yapı ve Kredi Bankası 96.744.582 Zorlu Enerji 71.331.369 Turkcell 70.425.731 Gübre Fabrikaları 69.630.326 Deva Holding 64.040.965 Güneş Sigorta 63.820.535 Karsan Otomotiv 62.188.774 Halkbank 60.783.736

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA