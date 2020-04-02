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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.355.976.510 Sasa Polyester 359.227.953 Eczacıbaşı İlaç 282.622.

02.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.355.976.510
Sasa Polyester359.227.953
Eczacıbaşı İlaç282.622.337
Garanti Bankası275.383.094
ASELSAN225.374.997
Pegasus194.908.509
Türk Hava Yolları191.573.208
Tüpraş163.599.172
Akbank136.804.671
İş Finansal Kiralama119.698.568
Kardemir (D)119.414.222
Odaş Elektrik99.498.389
Yapı ve Kredi Bankası96.744.582
Zorlu Enerji71.331.369
Turkcell70.425.731
Gübre Fabrikaları69.630.326
Deva Holding64.040.965
Güneş Sigorta63.820.535
Karsan Otomotiv62.188.774
Halkbank60.783.736
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Petkim, Ekonomi
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