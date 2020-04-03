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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 394.520.914 Tüpraş 378.269.774 ASELSAN 311.066.

03.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:26
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim394.520.914
Tüpraş378.269.774
ASELSAN311.066.032
Garanti Bankası302.622.509
Arçelik208.324.706
Türk Hava Yolları150.200.969
Sasa Polyester144.620.275
Yapı ve Kredi Bankası111.149.474
Koç Holding99.604.531
Pegasus98.095.683
Akbank94.539.919
İpek Doğal Enerji92.239.039
Turkcell91.311.673
Eczacıbaşı İlaç80.082.357
Torunlar GMYO78.230.654
Karsan Otomotiv74.008.198
Koza Altın68.274.623
Koza Madencilik66.742.990
İş Finansal Kiralama50.825.813
Kardemir (D)48.252.625
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Tüpraş, Petkim, Koza, Ekonomi
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