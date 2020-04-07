Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 483.404.383 Garanti Bankası 434.436.644 ASELSAN 409.801.
07.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:24
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|483.404.383
|Garanti Bankası
|434.436.644
|ASELSAN
|409.801.365
|Pegasus
|366.504.851
|Sasa Polyester
|338.476.332
|İş Finansal Kiralama
|229.960.415
|Yapı ve Kredi Bankası
|225.607.368
|Tüpraş
|223.477.311
|Petkim
|201.333.819
|Arçelik
|182.721.901
|İpek Doğal Enerji
|176.049.901
|Akbank
|167.867.330
|Kardemir (D)
|138.725.795
|Koza Madencilik
|137.680.520
|Koza Altın
|133.073.101
|İş Bankası (C)
|126.632.403
|Eczacıbaşı İlaç
|123.627.109
|Halkbank
|116.210.653
|Vakıflar Bankası
|110.848.608
|Alarko Holding
|106.933.993
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi