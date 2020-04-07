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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 483.404.383 Garanti Bankası 434.436.644 ASELSAN 409.801.

07.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları483.404.383
Garanti Bankası434.436.644
ASELSAN409.801.365
Pegasus366.504.851
Sasa Polyester338.476.332
İş Finansal Kiralama229.960.415
Yapı ve Kredi Bankası225.607.368
Tüpraş223.477.311
Petkim201.333.819
Arçelik182.721.901
İpek Doğal Enerji176.049.901
Akbank167.867.330
Kardemir (D)138.725.795
Koza Madencilik137.680.520
Koza Altın133.073.101
İş Bankası (C)126.632.403
Eczacıbaşı İlaç123.627.109
Halkbank116.210.653
Vakıflar Bankası110.848.608
Alarko Holding106.933.993
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi
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