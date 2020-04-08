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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 537.091.135 ASELSAN 478.425.203 Türk Hava Yolları 438.837.

08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Pegasus537.091.135
ASELSAN478.425.203
Türk Hava Yolları438.837.714
Sasa Polyester409.199.845
Garanti Bankası313.595.280
İpek Doğal Enerji212.528.029
Tüpraş199.965.650
Petkim128.898.293
Torunlar GMYO113.905.631
Koza Madencilik113.493.508
Koza Altın100.100.247
Yapı ve Kredi Bank.96.716.736
Akbank95.308.509
Eczacıbaşı İlaç94.842.845
Turkcell94.061.628
İş Finansal Kiralama87.562.159
Arçelik70.055.753
İş Bankası (C)69.154.776
Ereğli Demir Çelik68.700.591
Halkbank68.017.538
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi
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