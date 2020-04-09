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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 480.449.350 Eczacıbaşı İlaç 402.550.788 ASELSAN 386.754.

09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası480.449.350
Eczacıbaşı İlaç402.550.788
ASELSAN386.754.632
Türk Hava Yolları367.111.973
Pegasus288.680.839
İpek Doğal Enerji233.483.010
Tüpraş227.839.204
Yapı ve Kredi Bankası215.599.105
Koza Altın193.619.603
İş Finansal Kiralama167.997.029
Vakıflar Bankası158.954.573
Koza Madencilik155.897.144
Akbank153.832.667
Sasa Polyester147.167.810
Petkim132.329.781
İş Bankası (C)121.052.569
TAV Havalimanları120.010.507
Turkcell105.421.941
Deva Holding90.187.054
Halkbank84.525.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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