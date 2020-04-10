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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 588.042.142 Garanti Bankası 498.113.825 Türk Hava Yolları 458.496.

10.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:30
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Pegasus588.042.142
Garanti Bankası498.113.825
Türk Hava Yolları458.496.816
Petkim377.041.535
İş Finansal Kiralama295.470.291
Yapı ve Kredi Bankası184.516.413
Vakıflar Bankası172.746.671
Sasa Polyester164.540.838
ASELSAN154.904.933
Güneş Sigorta144.065.808
Bim Mağazalar133.639.422
Eczacıbaşı İlaç128.356.568
İş Bankası (C)120.951.868
Tüpraş118.819.245
Akbank110.318.745
İpek Doğal Enerji104.401.571
Tekfen Holding97.940.584
Koza Altın76.334.480
Halkbank70.255.065
Şişe Cam68.372.889
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi
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