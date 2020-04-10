Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 588.042.142 Garanti Bankası 498.113.825 Türk Hava Yolları 458.496.
10.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|588.042.142
|Garanti Bankası
|498.113.825
|Türk Hava Yolları
|458.496.816
|Petkim
|377.041.535
|İş Finansal Kiralama
|295.470.291
|Yapı ve Kredi Bankası
|184.516.413
|Vakıflar Bankası
|172.746.671
|Sasa Polyester
|164.540.838
|ASELSAN
|154.904.933
|Güneş Sigorta
|144.065.808
|Bim Mağazalar
|133.639.422
|Eczacıbaşı İlaç
|128.356.568
|İş Bankası (C)
|120.951.868
|Tüpraş
|118.819.245
|Akbank
|110.318.745
|İpek Doğal Enerji
|104.401.571
|Tekfen Holding
|97.940.584
|Koza Altın
|76.334.480
|Halkbank
|70.255.065
|Şişe Cam
|68.372.889
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi