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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.135.148.208 Garanti Bankası 650.137.585 Pegasus 540.741.

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.135.148.208
Garanti Bankası650.137.585
Pegasus540.741.452
ASELSAN251.904.243
Eczacıbaşı İlaç247.400.770
Yapı ve Kredi Bankası217.337.486
Akbank195.106.644
Vakıflar Bankası174.786.567
Tüpraş149.971.580
Sasa Polyester146.219.807
İş Finansal Kiralama143.029.979
Petkim141.874.043
İş Bankası (C)129.959.900
Migros Ticaret125.698.073
Tekfen Holding96.328.543
Koza Altın91.072.432
Güneş Sigorta88.721.782
Halkbank88.228.587
TAV Havalimanları87.842.579
Odaş Elektrik82.479.253
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi
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