Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.135.148.208 Garanti Bankası 650.137.585 Pegasus 540.741.
13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.135.148.208
|Garanti Bankası
|650.137.585
|Pegasus
|540.741.452
|ASELSAN
|251.904.243
|Eczacıbaşı İlaç
|247.400.770
|Yapı ve Kredi Bankası
|217.337.486
|Akbank
|195.106.644
|Vakıflar Bankası
|174.786.567
|Tüpraş
|149.971.580
|Sasa Polyester
|146.219.807
|İş Finansal Kiralama
|143.029.979
|Petkim
|141.874.043
|İş Bankası (C)
|129.959.900
|Migros Ticaret
|125.698.073
|Tekfen Holding
|96.328.543
|Koza Altın
|91.072.432
|Güneş Sigorta
|88.721.782
|Halkbank
|88.228.587
|TAV Havalimanları
|87.842.579
|Odaş Elektrik
|82.479.253
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi