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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.115.027.944 ASELSAN 813.521.109 Pegasus 470.753.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.115.027.944
ASELSAN813.521.109
Pegasus470.753.855
Garanti Bankası353.135.191
Petkim290.037.687
Yapı ve Kredi Bankası175.479.394
Koza Altın167.805.207
Akbank156.038.367
Vakıflar Bankası150.604.431
İpek Doğal Enerji138.811.641
Ereğli Demir Çelik118.293.315
Arçelik113.997.852
Eczacıbaşı İlaç112.296.446
TAV Havalimanları112.116.270
Tüpraş107.319.618
Migros Ticaret107.313.729
İş Finansal Kir.alama105.948.078
Kardemir (D)103.624.394
Koza Madencilik100.393.201
İş Bankası (C)96.594.367
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi
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