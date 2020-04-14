Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.115.027.944 ASELSAN 813.521.109 Pegasus 470.753.
14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.115.027.944
|ASELSAN
|813.521.109
|Pegasus
|470.753.855
|Garanti Bankası
|353.135.191
|Petkim
|290.037.687
|Yapı ve Kredi Bankası
|175.479.394
|Koza Altın
|167.805.207
|Akbank
|156.038.367
|Vakıflar Bankası
|150.604.431
|İpek Doğal Enerji
|138.811.641
|Ereğli Demir Çelik
|118.293.315
|Arçelik
|113.997.852
|Eczacıbaşı İlaç
|112.296.446
|TAV Havalimanları
|112.116.270
|Tüpraş
|107.319.618
|Migros Ticaret
|107.313.729
|İş Finansal Kir.alama
|105.948.078
|Kardemir (D)
|103.624.394
|Koza Madencilik
|100.393.201
|İş Bankası (C)
|96.594.367
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi