Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.565.895.729 Pegasus 1.210.973.060 ASELSAN 1.145.272.
15.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:34
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.565.895.729
|Pegasus
|1.210.973.060
|ASELSAN
|1.145.272.410
|Garanti Bankası
|649.270.719
|Petkim
|284.479.999
|TAV Havalimanları
|281.191.072
|Yapı ve Kredi Bankası
|275.869.677
|Akbank
|272.714.668
|Ereğli Demir Çelik
|267.946.889
|Koza Altın
|226.773.476
|Migros Ticaret
|226.094.323
|İpek Doğal Enerji
|212.248.251
|Tüpraş
|189.322.883
|Vakıflar Bankası
|173.230.040
|Koza Madencilik
|168.492.646
|İş Finansal Kiralama
|168.065.824
|Bim Mağazalar
|147.414.851
|Kardemir (D)
|144.268.131
|Sasa Polyester
|143.557.498
|İş Bankası (C)
|135.304.859
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi