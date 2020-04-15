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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.565.895.729 Pegasus 1.210.973.060 ASELSAN 1.145.272.

15.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.565.895.729
Pegasus1.210.973.060
ASELSAN1.145.272.410
Garanti Bankası649.270.719
Petkim284.479.999
TAV Havalimanları281.191.072
Yapı ve Kredi Bankası275.869.677
Akbank272.714.668
Ereğli Demir Çelik267.946.889
Koza Altın226.773.476
Migros Ticaret226.094.323
İpek Doğal Enerji212.248.251
Tüpraş189.322.883
Vakıflar Bankası173.230.040
Koza Madencilik168.492.646
İş Finansal Kiralama168.065.824
Bim Mağazalar147.414.851
Kardemir (D)144.268.131
Sasa Polyester143.557.498
İş Bankası (C)135.304.859
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi
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