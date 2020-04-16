Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 861.854.303 Türk Hava Yolları 497.093.155 ASELSAN 444.371.
16.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:38
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|861.854.303
|Türk Hava Yolları
|497.093.155
|ASELSAN
|444.371.064
|Eczacıbaşı İlaç
|388.701.635
|Garanti Bankası
|324.618.320
|Migros Ticaret
|319.300.214
|İpek Doğal Enerji
|174.863.149
|Bim Mağazalar
|173.818.696
|Ereğli Demir Çelik
|172.406.995
|Sasa Polyester
|171.027.488
|Akbank
|165.678.859
|Tüpraş
|150.011.004
|Koza Altın
|137.398.783
|İş Finansal Kiralama
|135.669.406
|Koza Madencilik
|133.717.967
|Deva Holding
|122.652.904
|Yapı ve Kredi Bankası
|122.012.589
|Petkim
|115.182.503
|Şok Marketler
|110.234.593
|TAV Havalimanları
|94.225.870
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi