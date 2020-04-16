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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 861.854.303 Türk Hava Yolları 497.093.155 ASELSAN 444.371.

16.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Pegasus861.854.303
Türk Hava Yolları497.093.155
ASELSAN444.371.064
Eczacıbaşı İlaç388.701.635
Garanti Bankası324.618.320
Migros Ticaret319.300.214
İpek Doğal Enerji174.863.149
Bim Mağazalar173.818.696
Ereğli Demir Çelik172.406.995
Sasa Polyester171.027.488
Akbank165.678.859
Tüpraş150.011.004
Koza Altın137.398.783
İş Finansal Kiralama135.669.406
Koza Madencilik133.717.967
Deva Holding122.652.904
Yapı ve Kredi Bankası122.012.589
Petkim115.182.503
Şok Marketler110.234.593
TAV Havalimanları94.225.870
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi
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