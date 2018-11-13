Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.786
|0,33
|BIST ANKARA
|123.253
|0,89
|BIST ANTALYA
|45.491
|1,77
|BIST BALIKESİR
|48.241
|1,57
|BIST BURSA
|132.720
|2,23
|BIST DENIZLI
|71.104
|1,21
|BIST ISTANBUL
|91.495
|1,06
|BIST IZMIR
|142.175
|2,22
|BIST KAYSERI
|251.922
|-0,08
|BIST KOCAELI
|214.546
|0,45
|BIST KONYA
|56.663
|0,91
|BIST TEKIRDAĞ
|155.091
|0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)