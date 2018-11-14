Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.709
|0,18
|BIST ANKARA
|123.191
|0,03
|BIST ANTALYA
|46.065
|0,98
|BIST BALIKESİR
|48.048
|0,02
|BIST BURSA
|129.326
|-1,83
|BIST DENIZLI
|70.747
|-0,47
|BIST ISTANBUL
|92.472
|0,62
|BIST IZMIR
|144.168
|0,53
|BIST KAYSERI
|254.616
|0,26
|BIST KOCAELI
|213.578
|-0,58
|BIST KONYA
|56.635
|0,57
|BIST TEKIRDAĞ
|156.484
|0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:21