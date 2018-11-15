Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.831
|0,16
|BIST ANKARA
|124.643
|0,85
|BIST ANTALYA
|46.473
|1,90
|BIST BALIKESİR
|47.725
|-0,05
|BIST BURSA
|129.772
|-0,26
|BIST DENIZLI
|70.121
|-0,47
|BIST ISTANBUL
|92.606
|-0,50
|BIST IZMIR
|145.541
|0,17
|BIST KAYSERI
|254.502
|-0,20
|BIST KOCAELI
|213.113
|-0,14
|BIST KONYA
|56.280
|-0,16
|BIST TEKIRDAĞ
|155.480
|-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 13:22