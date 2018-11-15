15 Kasım 2018, 13:22
»»

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.831 0,16 BIST ANKARA 124.643 0,85 BIST ANTALYA 46.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.831 0,16
BIST ANKARA 124.643 0,85
BIST ANTALYA 46.473 1,90
BIST BALIKESİR 47.725 -0,05
BIST BURSA 129.772 -0,26
BIST DENIZLI 70.121 -0,47
BIST ISTANBUL 92.606 -0,50
BIST IZMIR 145.541 0,17
BIST KAYSERI 254.502 -0,20
BIST KOCAELI 213.113 -0,14
BIST KONYA 56.280 -0,16
BIST TEKIRDAĞ 155.480 -0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 13:22