Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.657
|0,59
|BIST ANKARA
|125.320
|0,11
|BIST ANTALYA
|48.593
|4,67
|BIST BALIKESİR
|47.925
|0,57
|BIST BURSA
|129.144
|0,19
|BIST DENIZLI
|70.581
|0,12
|BIST ISTANBUL
|93.206
|0,11
|BIST IZMIR
|147.122
|0,58
|BIST KAYSERI
|263.317
|0,50
|BIST KOCAELI
|214.104
|-0,07
|BIST KONYA
|57.177
|1,07
|BIST TEKIRDAĞ
|158.484
|1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul