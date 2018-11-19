Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.882
|-0,17
|BIST ANKARA
|123.747
|0,28
|BIST ANTALYA
|48.187
|-0,97
|BIST BALIKESİR
|48.362
|0,90
|BIST BURSA
|127.282
|-0,92
|BIST DENIZLI
|69.465
|-0,41
|BIST ISTANBUL
|93.883
|0,37
|BIST IZMIR
|147.871
|0,94
|BIST KAYSERI
|258.957
|-0,18
|BIST KOCAELI
|214.785
|-0,52
|BIST KONYA
|57.269
|-1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|159.631
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:23