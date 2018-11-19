19 Kasım 2018, 13:23
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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.882 -0,17 BIST ANKARA 123.747 0,28 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.882 -0,17
BIST ANKARA 123.747 0,28
BIST ANTALYA 48.187 -0,97
BIST BALIKESİR 48.362 0,90
BIST BURSA 127.282 -0,92
BIST DENIZLI 69.465 -0,41
BIST ISTANBUL 93.883 0,37
BIST IZMIR 147.871 0,94
BIST KAYSERI 258.957 -0,18
BIST KOCAELI 214.785 -0,52
BIST KONYA 57.269 -1,17
BIST TEKIRDAĞ 159.631 0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:23